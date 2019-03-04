Polis yetkilileri, Turkana bölgesinde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'ya ait helikopterin düştüğünü, helikopterdeki bir pilot ve 4 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Kenya'nın Turkana bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Polis yetkilileri, Turkana bölgesinde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'ya ait helikopterin düştüğünü, helikopterdeki bir pilot ve 4 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA