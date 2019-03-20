Kenya polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bankanın başkent Nairobi’deki Queensway şubesine yapılan sahte para operasyonunda, 2'si banka çalışanı 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Paylaşılan görüntülerde, paraların devasa bir kasa içerisine yerleştirildiği görülürken, bu banknotların nerede basıldığına dair bilgi verilmedi.

Bankadan yapılan açıklamada ise, bankanın paralarla bir ilişkisinin olmadığı ve banknotların bir müşteri tarafından getirilerek banka kurallarına aykırı şekilde özel kasaya koyulduğunu belirtildi.

Kaynak: AA