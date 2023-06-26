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Dünya
AA 26.06.2023 12:39

Kendisini kaçırdığına inandığı Uber şoförünü vurdu

Polis, ABD'li bir kadının kendisini kaçırdığını düşündüğü bir Uber şoförünü vurduktan sonra cinayetle suçlandığını söyledi.

Kendisini kaçırdığına inandığı Uber şoförünü vurdu

Teksas, El Paso sınır kentindeki polise göre Phoebe Copas, Meksika'ya götürüldüğünü düşündü.

Daha sonra sürücü Daniel Piedra Garcia'yı vurdu.

52 yaşındaki Garcia, yaşam desteğinde birkaç gün kaldıktan sonra hastanede hayatını kaybetti.

Polis belgelerine göre, Copas arabadayken Meksika, Juarez yazan trafik işaretleri gördü.

İki şehir, ABD-Meksika sınırının her iki tarafında yan yana uzanıyor.

Kentucky'li olan ancak erkek arkadaşını ziyaret eden Copas'ın daha sonra 911 acil durum numarasını arayıp sürücünün fotoğrafını çekip erkek arkadaşına mesaj attığı iddia ediliyor.

El Paso polisi açıklamasında, "Soruşturma, bir adam kaçırma olayının gerçekleştiğini veya Piedra'nın Copas'ın gideceği yerden ayrıldığını desteklemiyor" dedi.

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