Haber Giriş: Kaynak: AA
Kazakistan'daki orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kazakistan'ın doğu bölgesindeki ormanlık alanda perşembe günü çıkan yangın kontrol altına alındı.
Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, yangının dün akşam söndürüldüğü belirtilerek, 3 bin 948 hektar alanın zarar gördüğü ifade edildi.
Doğu Kazakistan eyaletindeki Semey Devlet Ormanı'nda perşembe günü yerel saatle 15.00 sularında çıkan yangını söndürme çalışmalarına 100 araç ve 400 işçinin yanı sıra 2 helikopter katılmıştı.
Etiketler: Kazakistan orman yangınıSon Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 09:13
Son Haberler
- 09:15
- 07:43
- 07:11
- 06:00
- 05:56
Sıradaki Haber
Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi'nin özerklik ilanını reddetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz