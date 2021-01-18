Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultаn’da geleneksel ve eski Türk silahları satılıyor.

Mağaza ürünleri arasında mızrak ve kılıcın yanı sıra Türkiye’de üretilen oklar ve yaylar da var.

Mağaza sahibi Azamat Ospanov, ülkede okçuluk spor dalına büyük ilgi gösterildiğini söyledi.

[Kazakistan Nur-Sultan'daki okçuluk mağazası]

Ospanov, Kazak geleneksel yaylarının tasarımını Türkiye’ye götürerek orada Türk ustalara özel siparişlerle yaylar yaptırdığını açıkladı.

Mağaza sahibi, "Burada satılan bütün yay ve oklar Türkiye’den getiriliyor. Ocak ayının başında Türkiye’ye gittik. Orada dünyaca ünlü en iyi ustalarla yeni anlaşmalar yaptık. Anlaşma kapsamında Türkiye’de Kazak Yayı’nın üretimi için patent aldık. Mağazamıza çoğu zaman okçular geliyorlar. Onlarla birlikte çok sayıda gençler ürünlerimizi satın alıyorlar. Milli spor dalımızı geliştirmek amacıyla en kaliteli ürünleri satıyoruz" dedi.

Ospanova’a göre, yaylar ve kılıçlar, vatandaşların yanı sıra Kazakistan’a gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.

Ospanov, vatandaşların söz konusu spor dalına olan ilgisini gördükten sonra Okçuluk Vakfı’nı açarak vakıf faaliyeti kapsamında vatandaşlara özel dersler veriyor. 40 kişi her hafta okçuluk becerilerini geliştirmek amacıyla antreman yapıyor.

"Okçuluğun sağlığıma faydası oluyor"

Vakfın okçuluk kursuna gelenler arasında 63 yaşındaki Zhanat Tapenov da var. Tapenov, oğlu ve 2 torunu ile beraber 3 yıldır okçuluk kursuna gittiklerini söyledi.

Zhanat Tapenov, "Okçuluğa başladığımdan beri daha disiplinli oldum. Sağlığıma da çok faydası dokunuyor. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Okçuluğun spor dalı olduğunu da biliyoruz. Şimdi çocuklar çoğu zaman elektronik aletlerle zaman geçiriyor. Ben onlara milli oyunlarımız ve kültürümüzü tanıtmak istiyorum. Kursa oğlum ve iki torunum geliyor. Onlar 3 yıl içinde birçok yarışmalarda birinci oldular" açıklamasını yaptı.

Okçuluk Vakfı, ülke genelinde 9 şube açarak 600’den fazla kişiye okçuluğu öğretiyor.