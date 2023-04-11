Kazakistan’da dev petrol şirketlerine çevre ihlalleri nedeniyle dava açıldı

Kazakistan Enerji Bakanı Almasadam Satkaliyev, haftalık bakanlar kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu şirketlere yönelik dava açıldığını doğruladı.

Satkaliyev, “Hükümetin yetkili organı Karaçıganak ve Kaşagan şirketlerine karşı uluslararası tahkimde dava açtı.” dedi.

Bu davanın halkın çıkarları doğrultusunda açıldığının altını çizen Satkaliyev, talep edilen tazminat miktarının 16,5 milyar dolar olduğunu da aktardı.

Yerel basında daha önce çıkan haberlerde, hükümetin dev petrol şirketlerine dava açacağı bildirilmişti.

Çevre Bakanlığı da davanın çevre ihlallerinden dolayı açıldığını belirtmişti.