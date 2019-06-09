Kazakistan'da sabah saat 07.00'da başlayan erken seçimde oy verme işlemi akşam saat 20.00'da sona erdi ve sayıma geçildi.

11 milyon 947 bin kayıtlı seçmenin olduğu Kazakistan'da halk 9 bin 967 seçim merkezinde oy kullandı. Yurt dışındaki Kazakistan vatandaşları ise 51 ülkedeki Kazakistan'ın büyükelçilik ve konsolosluklarında kurulan 64 sandıkta oylarını verdi.

Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, saat 20.00 itibarıyla seçime katılım oranının yüzde 77 olduğu belirtildi.

Sandık sonuç anketlerine göre Kasım Cömert Tokayev, yüzde 70,13 oy alarak seçimi kazandı.

Kaynak: AA