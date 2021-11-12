Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'da akaryakıt ithalatı yasaklandı
Kazakistan'da benzin ve motorinin ülkeden çıkarılması 6 aylık süreyle yasaklandı.
Kazakistan'da Enerji Bakanlığı ile Ulusal Güvenlik Komitesinin imzaladığı kararla, iç talebin artması sebebiyle 6 ay süreyle benzin ve dizel yakıtının kara yoluyla ithal edilmesine yasak getirildiği bildirildi.
Ülkede bu yıl dizel yakıt üretiminde rekor kaydedilmesine rağmen geçen ay iç pazarda sıkıntı yaşanmıştı.
Kazakistan Enerji Bakanlığı dizel yakıt fiyatlarının komşu ülkelere kıyasla daha düşük olması söz konusu ürünlerin yasa dışı ithalatını artırdığını bildirmişti.
Etiketler: Akaryakıt Benzin Kazakistan Motorin Petrol
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