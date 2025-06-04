Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 97 ölü ve 440 yaralının getirildiği kaydedildi.

Ölenler arasında enkaz altından çıkarılan 2 kişinin de olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 13 bin 300 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 607’ye yaralıların sayısının da 125 bin 341’e yükseldiği bildirildi.