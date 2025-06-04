Çok Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.06.2025 14:05

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 97 artarak 54 bin 607’ye yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 97 ölü ve 440 yaralının getirildiği kaydedildi.

Ölenler arasında enkaz altından çıkarılan 2 kişinin de olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 13 bin 300 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 607’ye yaralıların sayısının da 125 bin 341’e yükseldiği bildirildi.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:08
Bakan Kacır'dan küresel girişimcilik etkinliklerine katılma çağrısı
14:55
Milli Savunma Bakanı Güler'den, NATO Daimi Temsilciliği'ne ziyaret
14:03
Türkiye'den Şam'a düzenli uçak seferleri başlıyor
14:00
Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor
14:19
Almanya, şirketler için milyarlarca euroluk vergi indirimini onayladı
13:29
Trump yönetimi, kamuya ait bazı yayın ve dış yardım kuruluşlarına ayrılan fonun iptalini istedi
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinden çekilmesiyle bazı Filistinliler bölgeye döndü
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinden çekilmesiyle bazı Filistinliler bölgeye döndü
FOTO FOKUS
Muhabirliğin temeli TRT Akademi'de atılıyor
Muhabirliğin temeli TRT Akademi'de atılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ