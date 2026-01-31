Puslu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.01.2026 09:36

Katil İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7'si aynı aileden 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarına sabahın erken saatlerinden bu yana saldırıyor.

İsrail, güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Esda bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Nasır Hastanesi’ndeki sağlık görevlileri, saldırıda aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi’nde de bir apartman dairesini hedef aldı.

Saldırıda iki çocuk ve bir kadın dahil 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde bir eve, Cela Caddesi’ne ve Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusuna da hava saldırıları düzenledi.

Bu saldırılarda yaralanmalar olduğu bildirilirken, can kaybına ilişkin net bilgi paylaşılmadı. 

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
Sıradaki Haber
ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:52
Emeklilerin fark ödeme tarihi belli oldu
09:32
18 il için kuvvetli yağış uyarısı
09:07
21 ilde kenevir üretimi yapılabilecek
10:11
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 11 gözaltı
08:30
ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı
08:21
Suç örgütü lideri Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Mersin'de sağanak sele dönüştü: Araçlar su altında kaldı
Mersin'de sağanak sele dönüştü: Araçlar su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ