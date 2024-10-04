Katil İsrail, Lübnan-Suriye sınırındaki El-Masna Sınır Kapısı'na hava saldırısı düzenledi

Yerel medya kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan ve Suriye arasındaki El-Masna Sınır Kapısı İsrail ordusunun hava saldırısına uğradı.

Saldırıda, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Suriye'nin başkenti Şam arasındaki yolun da kesintiye uğradığı aktarılırken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgiye yer verilmedi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri saldırılarda 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.