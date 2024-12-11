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Dünya
AA 11.12.2024 13:41

Katil İsrail, Gazze'de "güvenli olduğunu" iddia ettiği bölgenin boşaltılmasını istedi

İsrail ordusu, saldırılar nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin El-Mevasi bölgesinin bir kısmının boşaltılmasını istedi.

Katil İsrail, Gazze'de "güvenli olduğunu" iddia ettiği bölgenin boşaltılmasını istedi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yayımladığı haritayla İsrail'in Gazze'de "güvenli" olduğunu iddia ettiği ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mevasi'nin bir kısmının boşaltılmasını istedi.

Adraee, boşaltılmasını istediği bölgeden İsrail tarafına bu sabah roket atılması nedeniyle bu kararın alındığını savundu.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Mevasi, Gazze'nin Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah bölgeleri arasında yer alıyor.

Akdeniz kıyısındaki Mevasi, altyapının bulunmadığı, yapılaşmanın oldukça az olduğu bir bölge.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, Mevasi bölgesinde kilometrekareye 30 bin kişi düşüyor.

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