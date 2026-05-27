Dünya
AA 27.05.2026 23:06

Katil İsrail Gazze'de bir binayı vurdu: 4 ölü, 15 yaralı

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezine düzenlediği saldırıda en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

[AA (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası binada ağır hasar oluşurken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda Gazze'de Hamas'ın "iki üst düzey üyesinin" hedef alındığı iddia edildi.

İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avde'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 910'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Geleneksel Türk evlerini maketlerle yaşatıyor
Ankara'da kesimden kaçan kurbanlık kornaya bastı
