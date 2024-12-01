Katil İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, ülkenin güneyindeki Hıyam beldesine 4 top mermisi düştü. Bir top mermisi, Marcayun Ovası ile Hıyam beldesi arasındaki dağ evlerinden birine isabet etti.

Hıyam beldesinde büyük bir patlama meydana geldi, katil İsrail'in bazı ev ve binaları havaya uçurmak için saldırı düzenlediği tahmin ediliyor.

Soykırımcı İsrail ayrıca Hıyam beldesi çevresine 3 top atışı yaparak, bir top mermisiyle İbl Pınarı, Celahiyye ve Marcayun bölgelerini hedef aldı. Beldede ağır makineli tüfek sesleri duyuldu.

Lübnan'ın güneyinde Sur bölgesindeki özellikle Yarun ve Marun beldelerinin çevresinde patlama sesleri duyuldu.

Katil İsrail ordusu, Nebatiye kentinde Marun er-Ras beldesi çevresinden Bint Cubeyl kentine doğru ateş açtı. Bazı mahallelerden dumanların yükseldiği görüldü ve bazı evler buldozerlerle yıkıldı.

Soykırımıcı İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren başlayan ihlaller, ilk üç günde 38 kez tekrarlanmıştı. Katil İsrail ordusu dün de 24 ihlalde bulunmuştu.

Lübnan ile katil İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.