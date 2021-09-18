Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Hayır Kurumunun, Katar Kalkınma Fonu işbirliğiyle gönderdiği 20 ton gıda maddesini taşıyan uçak Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına iniş yaptı.

Habere göre, bugüne kadar Afganistan'a gönderilen Katar insani yardımlar 138 tona ulaştı.

Yetkili makamların, yardımların dağıtım işlemine başladığı aktarıldı.

31 Ağustos'ta Taliban kontrolüne geçti

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Taliban'ın havalimanını devralmasından sonra 1 Eylül'de Katar Havayollarına ait bir uçak, buranın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirmişti. Daha sonra Katar'dan insani yardım ve tıbbi malzeme taşıyan 5 uçak farklı tarihlerde Kabil'e inmişti.