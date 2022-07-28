Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar'da yoğun yağış ülkeyi etkisi altına aldı
Katar'ın başkenti Doha ve bazı bölgelerinde yoğun yağışlar etkili oldu.
Katar Hava Gözlem İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin doğusu ve orta bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlara güçlü rüzgarlar da eşlik etti.
Yağışlar bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar devam edecek.
Yer yer su birikintileri oluşturan yağışlar ülkedeki bazı yollarda trafiği de olumsuz etkiledi.
Etiketler: Katar
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