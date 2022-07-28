Katar Hava Gözlem İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin doğusu ve orta bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlara güçlü rüzgarlar da eşlik etti.

Yağışlar bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar devam edecek.

Yer yer su birikintileri oluşturan yağışlar ülkedeki bazı yollarda trafiği de olumsuz etkiledi.