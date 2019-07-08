Afganistan resmi televizyonunun haberine göre, konferansa katılmak üzere halen görev yapan ve eski siyasetçiler, basın mensupları, din adamları ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 53 kişi Katar'a gelirken, Taliban tarafı 60 kişi ile görüşmelere katılıyor.

Afganistan Barış Meclisi, konferansın Afgan hükümetiyle Taliban arasında doğrudan yapılacak görüşmeler için bir zemin oluşturulmasını umduğunu açıkladı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında sürdürülen ve 29 Haziran'dan bu yana devam eden 7'inci barış görüşmelerine ise "Afganistan İçi Diyalog Konferansı" nedeniyle ara verildi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden bu görüşmen in çok verimli geçtiğini ve uzlaşmaya varacaklarını umduklarını belirtmişti.

Katar ve Almanya'nın girişimiyle düzenlenen konferans bugün de devam ediyor.

Katar görüşmelerden umutlu

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Afganistan İçi Diyalog Konferansı"nın, Afgan halkının barış ve istikrar taleplerini karşılayan yapıcı bir diyalog olmasını istediklerini ifade etti.

Al Sani, konferansa ilişkin, "Afgan halkının barış ve istikrar taleplerini karşılayan yapıcı bir diyalog olmasını istiyoruz." açıklamasını yaparken, konferansta Afgan temsilcilerin farklı bakış açılarının ele alındığını kaydetti.

Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolünde olduğu Afganistan, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanmış ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Kaynak: AA