Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi telefonla arayarak, Amhara Bölgesi Hükümetine karşı yapılan darbe girişimini kınadı.

Katar Emiri Al Sani, ülkesinin Etiyopya'nın güvenlik ve istikrarı sarsma, birliğini baltalama girişimleriyle mücadelede destekçisi olduğunu vurguladı. Etiyopya Başbakanı Ali de Katar Emiri'ne destekleri için teşekkürlerini iletti.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya ile dayanışma içerisinde oldukları, ülkenin istikrarına, demokrasi deneyimine ve barış içinde birlikte yaşama kültürüne yönelik tehditlerin karşısında yer aldıkları belirtildi.

Açıklamada, Etiyopya'nın bu koşulları aşma, demokrasi ve istikrarını güçlendirmeyi sürdürme gücüne sahip olduğuna inandıkları ifade edildi.

Etiyopya'da darbe girişimi

Etiyopya başbakanlık ofisi tarafından ülkenin kuzeyindeki Amhara eyaletinde, 22 Haziran'da silahlı bir grubun darbeye kalkışarak yerel hükümeti devirmeye çalıştığı ve girişimin bastırıldığı açıklanmıştı.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen'in öldürüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA