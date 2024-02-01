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Dünya
Al Jazeera 01.02.2024 21:12

Katar: Hamas ateşkes anlaşmasını pozitif atmosferde teslim aldı

Katar Dışişleri Bakanlığı: Hamas ateşkes anlaşması taslağını 'pozitif atmosferde' teslim aldı. Hamas'ın cevabını bekliyoruz.

Katar: Hamas ateşkes anlaşmasını pozitif atmosferde teslim aldı

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