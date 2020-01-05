Katalan yerel parlamentosu, Merkez Seçim Kurulu'nun, Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesince (TSJC) Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesi kararını almasından bir gün sonra olağanüstü toplandı.

Katalonya'da hükümet ortağı ve ona dışarıdan destek veren ayrılıkçı 3 siyasi parti tarafından sunulan önergede, Merkez Seçim Kurulu'nun verdiği kararın reddedildiği ifade edildi. Parlamentoda 67 "evet", 21 "hayır" ve 7"çekimser" oyla kabul edilen söz konusu karar metninde, İspanya devletini "darbe yapmak ve demokrasiye saldırmakla" suçlayan ifadeler dikkati çekti.

Katalan parlamentosunda ana muhalefette olan Vatandaşlar Partisi, ayrılıkçı partilerin sunduğu kararı protesto etmek için oylamaya katılmadı.

Söz konusu karar metninde, Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra'ya destek vermenin yanı sıra "Katalan halkının kendi geleceğine karar verme hakkının tanınması, tutuklu Katalan siyasetçiler için af çıkartılması, sürgündeki Katalan siyasetçilerin serbestçe dönüşlerinin garanti edilmesi" talepleri yinelendi.

Bu arada Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra, oylama öncesinde genel kurulda yaptığı konuşmada, Merkez Seçim Kurulu'nun kararının "demokratik meşruluğu olmadığını ve kabul etmediklerini" savundu.

Bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilerin "İspanya'da bulamadığı adaleti Avrupa'da aradığını, gerekirse kendisinin de Avrupa mahkemelerine başvuracağını" ifade eden Torra, "İspanya'da anayasal çerçeve Katalanlar için bir kafes." ifadesini kullandı.

Katalonya Başkanı olarak sadece parlamentonun kendisini görevden alabileceğini kaydeden ve "Dik durmanın ve bu parlamentonun dokunulmazlığını savunmanın zamanı geldi." diyen Torra, Merkez Seçim Kurulu'nun kararına uymayacağını aktardı.

Katalonya Başkanı, hakkındaki 1,5 yıl kamu görevinden men cezasıyla ilgili Yüksek Mahkeme'ye yapacağı itirazın sonuçlanmasına kadar, Merkez Seçim Kurulu'nun aldığı kararla ilgili resmi tebligatı bekletmesini istedi.

Ayrılıkçı Katalanlar Barselona'da, İspanya'nın birliğini savunanlar ise Madrid'de gösteri yaptı

Diğer yandan Barselona'daki Katalonya parlamentosu önünde ayrılıkçı Katalan grupların, sol koalisyon hükümetinin güven oylaması görüşmelerinin yapıldığı Madrid'deki meclis binası çevresinde de ülkenin birliğini savunan İspanyolların gösteri yapması dikkati çekti.

Barselona'da bir grup eylemcinin yerel parlamentoyu çevreleyen parkın bir kapısını kırarak parlamento binasının önüne gelmesi sonrası güvenlik önlemleri artırıldı.

Madrid'de meclis binası çevresinde yapılan ve 15 bin kişinin katıldığı gösteride ise sol koalisyon hükümetini kuracak Sosyalist İşçi Partisi lideri Pedro Sanchez hedef alındı.

Koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için ayrılıkçı Katalan siyasi partiyle anlaştığı gerekçesiyle Sanchez'e karşı "hain ve yalancı" suçlamasında bulunan göstericiler İspanyol bayrakları sallayarak "İspanya parçalanmaz", "Katalonya, İspanyadır", "İspanya satılmaz savunulur" sloganları attı.

Kaynak: AA