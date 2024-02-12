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Dünya
AA 12.02.2024 21:28

Kassam Tugayları: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ağır yaralanan 8 esirden 3'ü öldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ağır yaralanan 8 esirden 3'ünün öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ağır yaralanan 8 esirden 3'ü öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kassam tarafından esirlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ne dün düzenlenen saldırılarda ağır yaralandığını duyurduğumuz 8 İsrailli esirden 3'ü öldü." ifadesine yer verildi.

Ölen esirlerin isimleri ve fotoğraflarının, diğer yaralıların akıbetleri netleşince açıklanacağı aktarıldı.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 96 saatte 2 İsrailli esirin öldüğü, 8'inin ağır yaralandığı belirtilmişti.

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