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Dünya
AA 01.01.2024 15:10

Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir İHA ele geçirildi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir İHA'nın ele geçirildiğini açıkladı.

Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir İHA ele geçirildi
[Fotoğraf: Arşiv]

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da İsrail'e ait istihbarat görevi yapan bir insansız hava aracının (İHA) ele geçirildiğini açıkladı.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu ve kuzey bölgelerine giren İsrail güçleriyle sabah saatlerinden bu yana çatışmalar yaşandığını ifade etti.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı Ulusal Direniş Tugayları ise Han Yunus'un orta kesimlerinde İsrail güçleriyle şiddetli çatışmalara girdiklerini aktardı.

Ulusal Direniş Tugayları, ayrıca İsrail'e ait bir askeri aracın hedef alındığını açıkladı.

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