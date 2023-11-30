Kasam Tugayları ile İsrailli anne kızın sıcak vedalaşması dikkat çekti

İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında gerçekleştirilen esir takasının 6’ncısı dün gece saatlerinde tamamlandı.

Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrailli esirleri vedalaşarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim etti.

İsrailli anne ve kızın Hamas üyelerine sıcak bir şekilde İngilizce “Hoşça kal” dediği görülürken, İsrailli anne, Hamas üyelerinin “İyi Şanslar” dileklerine Arapça teşekkür ederek, “Eve gidiyoruz” şeklinde cevap verdi.

Kızılhaç Komitesi'nin aracına binen İsrailli anne ve kızın Kassam Tugayları’na gülümseyerek el sallamaları ise dikkat çekti.