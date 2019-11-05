Dünya

Kartel çatışmasının ortasında kalan 8 ABD vatandaşı öldü

05 Kasım 2019 Salı 11:43 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 11:45

Meksika karteli, 2 anne ve 5 çocuk da dahil olmak üzere 8 ABD vatandaşını öldürdü. ABD vatandaşlarının, iki farklı kartel arasındaki çatışmanın arasında kaldıkları belirtildi.