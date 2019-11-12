Dünya
Karlı zeminde kayan yolcu uçağı pistten çıktı12 Kasım 2019 Salı 15:33 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 15:46
ABD’nin Chicago kentindeki havalimanına iniş yapan yolcu uçağı, karlı zeminde kayarak pistten çıktı. O anlar amatör kameralar tarafından kayda alındı.
ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Greensboro kentinden yola çıkıp Illinois eyaletindeki Chicago kentinde bulunan O'Hare Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sırada karlı pist zemininde kayan yolcu uçağı, pistten çıktı.
Amatör kameralara kaydedilen görüntülerde, yolcuların panik içinde bağırdıkları duyulurken, uçağın kanadının durduktan sonra zemine temas ettiği görüldü.
Uçakta 38 yolcunun bulunduğu ve kimsenin zarar görmeden tahliye edildiği aktarıldı.
Kaynak: DHA
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