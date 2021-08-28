Resmi temaslarda bulunmak üzere Cetinje şehrine giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Djukanovic, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.

Djukanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle Karadağ'ı onurlandırdığını belirterek "Türkiye ile Karadağ, dostane ilişkilere sahip iki ülke. Karadağ'ın NATO üyeliği sayesinde Türkiye ile müttefik de olduk." dedi.

"İlişkiler tarihi ve kültürel bir öneme sahip"

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi ve kültürel öneme sahip olduğunu vurgulayan Djukanovic, "Türkiye'de 150 binin üzerinde Karadağlı yaşıyor. Bu insanlar iki ülke arasında önemli bir köprü oluşturuyor. Kendileri, Karadağ'a bağlılıklarını muhafaza eden sorumluk sahibi Türk vatandaşlarıdır." ifadelerini kullandı.

Djukanovic, Karadağ İslam Birliğinin ülkedeki çok etnikli yapıyı destekleyen önemli bir unsur teşkil ettiğine dikkati çekerek ülkedeki Müslümanların Karadağ'a 2006 yılında bağımsızlık kazandıran referandumda da önemli rol oynadığını anımsattı.

"Türkiye bölgemizin bir parçası"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını ifade eden Djukanovic, "Türkiye'nin Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelikleri ve Avro-Atlantik perspektiflerine desteğinden memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Karadağ Cumhurbaşkanı, "Bölgemizin bir parçası olan Türkiye, Batı Balkanlar'da istikrar eksikliğinin ve bu eksikliği gidermemizin ne kadar önem arz ettiğinin farkındadır. Bu nedenle NATO ve AB'nin bölge ülkelerine kapılarını açmaları gerektiğini savunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında ekonomik iş birliğinin gelişmeye elverişli olduğunu vurgulayan Djukanovic, bu noktada atılabilecek adımların da ele alındığının altını çizdi.