Karadağ 18'inci yaşını kutluyor

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin 1990'lı yıllarda parçalanmasının ardından, önce Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, ardından Sırbistan-Karadağ olarak bir süre Sırbistan ile "tek çatı" altında bulunan Karadağ, 21 Mayıs 2006'daki tarihi referandumla bağımsız oldu.

Kotor, Budva, Bar ve Ulcinj gibi turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentlerin yer aldığı Karadağ'da 2011'de gerçekleştirilen nüfus sayımı, defalarca ertelenmesinin ardından 2023 sonunda yeniden yapıldı.

Karadağ'da yaşayanların sayısını belirlemenin ötesine geçerek ülkedeki etnik grupların ve konuşulan dillerin tespit edilmeye çalışıldığı nüfus sayımının nihai sonuçları henüz açıklanmadı.

Monstat İstatistik Müdürlüğü yaptığı ilk açıklamada, ülke nüfusunun 633 bin 158 olduğunu belirtti ancak dini, etnik ve konuşulan dillere ilişkin bilgileri paylaşmadı.

Ülkenin bağımsızlığının üzerinden geçen 18 yılda özellikle Avrupa-Atlantik kurumlarına üyelik sürecinde önemli başarılara imza atan Balkan ülkesi Karadağ'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda katılım müzakerelerinin sonuna yaklaştığı belirtiliyor.

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Karadağ'da 21 Mayıs "Bağımsızlık Günü"

Karadağ Meclisi, 2006'da AB'nin de tavsiyesi üzerine önce Referandum Kanunu'nu kabul etti. Referandumda halka "Karadağ Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuki tarafsızlığa sahip bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımın yüzde 86,5 olduğu referandumda halkın yüzde 55,5'i bağımsızlıktan yana, yüzde 44,5'i ise Sırbistan-Karadağ'ın devamından yana oy kullandı.

Referandumun ardından Karadağ bağımsız ülke olurken, 21 Mayıs, ülkede "Bağımsızlık Günü" kabul edildi.

Karadağ'da Ortodoksların yanı sıra Müslümanlar ve Katolikler, etnik olarak da en fazla Karadağlı ve Sırp bulunuyor. Bunları Boşnak, Arnavut, Roman ve Hırvatlar ile diğer küçük etnik gruplar izliyor.

Başkenti Podgoritsa, resmi dili ise Karadağca olan ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Başbakanı ise Milojko Spajic.

Karadağ, NATO'nun 29. üyesi

Bağımsızlıktan sonra iktidara gelen Karadağ hükümetleri, içerideki muhalif kesime rağmen AB ve NATO yanlısı politika izlemeye devam etti.

AB'ye resmi üyelik başvurusunu 15 Aralık 2008'de yapan Karadağ, 17 Aralık 2010'da "aday ülke" statüsü aldı.

Katılım müzakerelerine 29 Haziran 2012'de başlayan Karadağ, bugüne kadar 33 fasıl açtı, bu fasıllardan 3'ü geçici olarak kapatıldı. AB'nin bir sonraki üyesi olacağı tahmin edilen Karadağ'ın, Birliğe en geç 2025'e kadar katılması bekleniyor.

Bağımsız olduktan sonra NATO ile ilk resmi belgeyi (Barış İçin Ortaklık Çerçeve Belgesi) 14 Aralık 2006'da imzalayan Karadağ, 2007'de ise Brüksel'de NATO Temsilciliği açtı. NATO zirvelerine ilk kez 2008'de katılan Karadağ, aynı yıl NATO'nun barış misyonlarına asker göndermeye de başladı.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, başarılı geçen müzakerelerin ardından 2 Aralık 2015'te Karadağ'a üyelik daveti gönderilmesi kararı aldı. NATO üyeleri katılım protokolü 19 Mayıs 2016'da imzalanırken, protokolün üye ülke parlamentolarında onaylanmasının ardından Karadağ, 5 Haziran 2017'de NATO'nun 29. üyesi oldu.