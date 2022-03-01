Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla Avrupa Birliği üyeliği için başvurduklarını duyurdu. Paylaşımında şu sözler yer aldı:

"AB üyeliği için başvuru dilekçesini imzaladım. Bunun gerçek olduğundan eminim."

Cumhurbaşkanlığı Ofisi olduğu tahmin edilen binada Zelenskiy imza atarken bir detay dikkati çekti. Hemen arkasındaki kapının önü kum torbaları ile kapatılıp barikat kurulmuştu. Aynı anlarda Ukrayna'nın pek çok kentinde halk biryandan molotof hazırlarken bir yandan sokaklara barikatlar kuruyordu.

İmza anını gösteren bu fotoğraf "Kapıda savaş, masada AB" umudunu birkez daha gözler önüne serdi.

[Fotoğraf: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi]

Zelenskiy'in yanında Başbakan Denis Şmıgal ve Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk da yer aldı.

İmza atıldığı anları, Başbakan Denis Şmıgal sosyal medyası hesabından paylaştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Zelenskiy'nin dünkü açıklamaları

Zelenskiy, Rusya ile müzakerede istedikleri sonucu alamadıklarını Rusya'nın 5 günde 56 roket saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna heyetlerinin müzakereleri esnasında aynı anda Ukrayna’nın bombalandığına dikkati çekti.

Zelenskiy, müzakereler konusunda, “Henüz bizim istediğimiz bir sonuç yok. Rusya kendi pozisyonunu açıkladı. Savaşı bitirmek için bizden karşı maddeler duydular. Bazı sinyaller aldık.” dedi.

Rusların nereye ateş ettiğini bildiğini dile getiren Zelenskiy, “Bu, tüm uluslararası konvansiyonların ihlalidir. Bu suç için kesinlikle bir uluslararası mahkeme kurulacak.” dedi.

Müzakere yaklaşık 5 saat sürdü: İkinci tur yapılacak

Rus ve Ukrayna heyetlerinin Belarus’un Ukrayna ile sınırında bulunan Gomel bölgesinde gerçekleştirdiği müzakereler, yaklaşık 5 saat sürdü.

Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakerelere, zaman zaman ara verilerek devam edildi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştı.

Ukrayna'nın talebi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna heyetinin Ukrayna topraklarındaki tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep ettiğini, buna Kırım ve Donbas'ın da dahil olduğunu duyurdu.

“Rusya tüm sözleşmeleri ihlal etti, kimse bunu asla affetmeyecek.”

Füzeler, bombalar ve toplarla donanmış fenalığın derhal durdurulması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, Rusya’nın ekonomik olarak yok edilmesini, insanlığın kendini savunmasını bildiğini göstermesini istedi. Zelenskiy, “Rusya tüm sözleşmeleri ihlal etti, kimse bunu asla affetmeyecek.” diye konuştu.

Batılı ortakların Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerine dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın saldırılar nedeniyle kayıplar yaşadığını da duyurdu.

Vladimir Zelenskiy, "4 bin 500 Rus askeri öldü. Teçhizatınızı bırakın ve gidin buradan. Komutanlarınıza ve propagandacılarınıza inanmayın. Hayatınızı kurtarın" açıklamasında bulundu.