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Dünya
AA 11.06.2024 17:31

Kanserin tespiti için yapay zeka temelli bilgisayar programı geliştirildi

İskoçya'da araştırmacılar, kanseri yüksek oranda doğru tespit etmek için yapay zekadan yararlandıkları bilgisayar programı geliştirdi.

Kanserin tespiti için yapay zeka temelli bilgisayar programı geliştirildi

Glasgow Üniversitesinden yapay zeka uzmanları ve kanser hakkında çalışmalar yapan bilim insanlarından oluşan bir ekip, kanser hastalıklarının teşhisinin kolaylaşması için yapay zeka teknolojisinden yararlandı.

Araştırmacılar, geliştirdikleri "Histomorfolojik Fenotip Öğrenme" (HPL) adlı programla patologların kanser teşhisi koymasının kolaylaşıp hızlanabileceğini açıkladı.

Çalışma kapsamında, ABD Kanser Enstitüsünün Kanser Genom Atlası veri tabanındaki 452 hastanın akciğer doku örneklerinin binlerce yüksek çözünürlüklü görüntüleri toplandı.

Araştırmacılar, görüntüleri analiz etmek ve görüntülerdeki örüntüleri tespit etmek için kendi kendini eğiten bir algoritma geliştirdi.

Görüntüleri binlerce küçük kareye ayıran algoritmanın, doku örneklerindeki hücrelerin görsel özelliklerini tanıma ve sınıflandırma sürecinde kendini eğiterek yüzde 99 doğruluk oranıyla ayrım yapabildiğini saptadı.

Doktorlar, kanserin tekrarlama olasılığını ve zamanlamasını yüzde 64 oranında doğru tahmin ederken, HPL'de bu oranın yüzde 72 olduğu gözlemlendi.

Öte yandan, araştırmacılar bu yapay zeka sistemi ile göğüs ve prostat gibi 10 kanser çeşidinde de tutarlı sonuçlar elde etti.

Araştırma, "Nature Communications" isimli dergide paylaşıldı.

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