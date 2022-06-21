Trenton Hava Üssü'nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Anand, "NORAD" olarak da bilinen ABD-Kanada Kuzey Amerika Ortak Savunma Sistemi'nin gelecek 20 yılı kapsayan yenileme sürecine dair açıklamada bulundu.

Anand, eskiyen savunma sistemlerini modernize etmek için toplam 40 milyar dolarlık harcama yapılacağını ve 4,9 milyar dolarlık yatırımın bu sürecin ilk aşaması olduğunu ifade etti.

Kanada'nın 12 Mayıs 1958'de Sovyet bombardıman uçaklarının ihlallerine karşı ABD ile kurduğu ortak hava savunma komutanlığında, özellikle radar sistemlerinin modernize edilmesi planlanıyor.

Giderlerinin yaklaşık yüzde 60'ı ABD tarafından karşılanan NORAD için Kanada tarafının ilk kez bu kadar yüksek oranda katkı sağladığına dikkat çekiliyor.

Ukrayna krizi sonrası Kuzey Kutbu savunmasına ağırlık veren Kanada tarafı, açıklanan modernizasyon yatırımıyla bir radar istasyonları zinciri olan Kuzey Uyarı Sistemi'nin tamamını değiştirecek.

2 farklı türde radar sistemi

NORAD sistemi, proje revizyonu sonunda ufka bakma yeteneğine sahip biri "kuzey", diğeri "kutup" olmak üzere 2 farklı türde radar sistemine kavuşacak.

Modernizasyonla yerdeki hareketli hedefleri izlemek için yeni uydular ve çok gizli bir dizi uzak sensör de bölgeye yerleştirilecek.

Yeni radar ağı, sadece NORAD'ın geleneksel alanı olan Kuzey Kutbu'nu değil, kıtaya yönelik Pasifik ve Atlantik yaklaşımlarını da izleyecek.

Askeri uzmanların uzun süredir "NORAD'ın mevcut gözetim sisteminin denizaltılardan veya Kuzey Amerika hava sahası dışından ateşlenen seyir füzelerini izlemek için inşa edilmediği" uyarılarına konu olan modernizasyonla, ses hızının birkaç katı hızla hareket eden hipersonik füzelerin takibi de imkan dahilinde olacak.

Uzmanlar, her 2 silah sisteminin de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde belirgin bir şekilde yer aldığına işaretle, "NORAD modernizasyonunun Rusya tehdidine göre şekillendiği" yorumunda bulunuyor.