Kanada Federal Parlamentosu’nun 338 yeni üyesini belirlemek üzere 21 Ekim Pazartesi günü yapılacak federal seçimlerin resmi propaganda ve kampanya dönemi başladı.

Kanada Başbakanı ve Liberal Parti Lideri Justin Trudeau, başkent Ottawa’daki ilk kampanya gününde, gazetecilerin Quebec eyaletinde uygulanmaya başlanan "Bill-21" sayılı resmi dairelerde dini sembollerin kullanımını yasaklayan yasaya ilişkin sorularıyla karşılaştı.

Başbakan Trudeau, sorular üzerine "Birçok kez söylediğim gibi, Quebec’teki Bill 21’e derinlemesine karşıyım. Özgür bir toplumda ayrımcılığa izin vermemiz veya kimseye karşı bunu meşrulaştırmamız düşünülemez. Quebec halkının haklarını savunmak için mahkemede bu tasarıya itiraz etmeyi seçmelerinden çok memnun oldum. Federal potansiyel eylemleri değerlendirme sürecini çok yakından izliyordum. Federal hükümetin şu anda bu sürece dahil olmasının, amaca zarar verici olacağını düşünüyorum.” karşılığını verdi.

Söz konusu yasa, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Andrew Scheer'in de ilk kampanya gününde gündemini oluşturdu. Scheer, Quebec eyaletindeki seçim kampanyasına başlamadan önce Ottawa’da yaptığı açıklamada, “Bill 21 ile ilgili görüşlerimi daha önce de açıklamıştım. Bu, partimizin federal düzeyde göz önünde bulundurduğu bir konu değil. Biz her zaman Kanadalıların hakları için mücadele edeceğiz. Kanada halkının ifade ve din özgürlüğü hakları için daima yanlarında olacağız.” diye konuştu.

Açıklamalar Müslüman seçmenlerce olumlu karşılandı

Öte yandan dini sembollerin kamuya ait kurum ve kuruluşlarda kullanılmasını yasaklayan Bill 21 Yasası’na karşı, ülkenin en büyük iki siyasi partisinin liderinin açıklamaları, Müslüman seçmenler tarafından olumlu karşılandı.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) İcra Direktörü Mustafa Farooq, bir açıklama yaparak Başbakan Justin Trudeau’ya Bill 21’e açıkça karşı çıktığı için teşekkür etti. NCCM İcra Direktörü Mustafa Farooq, “Başbakan'ın Bill 21'i kınamasını ve yasaya tamamen karşı olduğunu açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Seçime girecek diğer tüm partileri, bu seçim kampanyası sırasında Bill 21’e karşı olduklarını açıkça ve tutarlı bir şekilde ifade etmeye çağırıyoruz.” dedi.

Kanada tarihinin en tartışmalı kanun tasarısı olarak nitelendirilen Bill-21 sayılı dini sembollerin kullanımını yasaklayan yasa, Quebec Eyalet Meclisi’nde geçen haziranda kabul edildi. Kanunla, öğretmenler, hakimler, polis memurları, cezaevi gardiyanları, adli çalışanlar ve diğer bazı kamu görevlilerinin mesai saatleri boyunca Müslümansa başörtüsü veya peçe, Yahudi ise kipa, Hıristiyan ise boynunda haç ve diğer dinlere mensuplarsa dinlerine ait sembolleri kullanmaları yasaklanmıştı.

Peçe takan Müslüman kadınların da yüzlerini açmadıkları sürece kamu hizmetlerinden yararlanamayacakları hükümünü getiren yasanın ilk uygulamasıyla Montreal’deki iki kadın Müslüman öğretmen, başörtülerini çıkarmayı reddettikleri için işlerinden olmuştu.

Kanada genelinde, İslam ve göçmenlik karşıtı söylemleri ile öne çıkan Muhafazakar Parti’ye oranla, her kesime özgürlük tanınması taraftarı olan Liberal Parti, Müslümanlarca daha çok destekleniyor. Bill 21 sayılı yasanın ülke genelinde tepkilerle karşılanması ise Müslümanların oylarına talip Muhafazakar Parti temsilcilerinin söylemlerini yumuşatmalarına neden oluyor.

Kaynak: AA