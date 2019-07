Trafik kurallarını yok sayan sürücüler yüzünden kaza yapma korkusu yaşamaktan ya da yol verme karmaşası yüzünden tartışmaktan yoruldunuz mu?

Aynı sorun Kanada'nın Summerside şehrinde yaşayan sürücüler ve trafik polisleri için de geçerli.

Ancak onların problemi önlerine atılan makaslar ya da yol haklarının ihlal edilmesi değil. Aşırı kibar olmak.

Şehirde sürücülerin diğer araçlara yol vermeya çalışmasından ötürü bir dizi kaza yaşandı.

Trafik departmanı, Twitter sayfasından sürücüleri "lütfen bu kadar kibar olmayın" diyerek uyardı.

Motorists, please don’t be the “nice person” who waves a driver across 2 lanes of traffic! Although you may have good intentions, this leads to collisions! There have been several collisions as a result of this in the last week. @TrafficPE #DriveSafe pic.twitter.com/4loHW402QI