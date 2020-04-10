Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 48 saatte COVID-19 görülen vaka sayısı 2 bin 755 artışla 22 bin 46'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 103 artarak 579'a çıktı.

Başbakan Justin Trudeau, başkent Ottawa'daki konutunda düzenlediği günlük basın toplantısında, ülkede yaşamın 1-1,5 yılda normale döneceğine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Salgında şu an ilk ve en önemli aşamadayız. Bunu atlatmamız çok önemli. Bunun için başından beri insanlara evlerinde kalmalarını ve çok gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını söylüyoruz. Eğer evlerinde kalmaya devam ederlerse önümüzdeki yaz aylarında ilk aşamayı atlatmış oluruz. Bu da salgın nedeniyle kapanan bazı iş yerleri ve okulların yeniden açılması, işinden olanların işlerine dönmesi anlamına gelebilir. Evde kalmaya, sosyal mesafe kuralına uymaya, maske ve koruyucu malzemeleri kullanmaya devam ettiğimiz sürece normal hayata dönmemiz kolaylaşacaktır.

Bu olmadığı takdirde virüse karşı aşı geliştirilinceye kadar normalimiz budur."