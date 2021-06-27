Cowessess First Nation Konseyi tarafından düzenlenen anma gecesi, mezarların olduğu bölgeye kurulan yerli çadırında dua ile başladı.

Yerel saatle 19.30’da başlayan gecede, yerlilerin dua etmek için kutsal kabul ettikleri otlar ve reçinelerin yakılması ve dumanının bölgeye dağıtılması gerçekleştirildi.

Daha sonra saygı duruşuna geçen katılımcılar, yıllar önce kaybettikleri çocukları için sessizce dua etti.

Anma gecesinin dua kısmına katılım, salgın önlemleri nedeniyle 150 kişi ile sınırlandırılırken, diğer katılımcıların sosyal mesafe şartıyla geceyi uzaktan izlemelerine izin verildi.

Gecede, saatler yerel saatle 19.51’i (7.51) gösterdiğinde 751 çocuk için 751 güneş enerjili ışık yakılarak mezarlık bölgesine yerleştirildi.

Anma gecesi yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

"10 yıl önce sincaplar eşeleyip çıkarmıştı"

Cowessess First Nation Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Lerat da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki ilk çocuk kemiklerini 10 yıl önce gördüklerini yazdı.

Lerat paylaşımında, "Yaklaşık 10 yıl önce Cowessess Su Fabrikasında işten çıkmış eve yürüyordum. Şimdi yanmış kilisenin karşısındaki itfaiyenin arkasına yürüdüm. Sincaplar tarafından kazılıp çıkarılmış bazı kemiklere rastladım. Bir büyüğümü çağırdım. 'Çocuk kemikleri' dedi, toplayıp törenle gömdü." ifadelerine yer verdi.

Lerat buldukları kemiklerin, Marieval Yatılı Kilise Okulunun arkasından 10 metre kadar ileride olduğu bilgisini de paylaştı.