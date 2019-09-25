Dünya
Kanada’da iki boz ayı yolun ortasında birbirine girdi25 Eylül 2019 Çarşamba 18:18 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 18:57
Kanada’da iki boz ayının yol ortasındaki kavgası sosyal medyada viral oldu.
Kanada’da iki boz ayının yol ortasındaki kavgası Cari McGillivray tarafından kayda alındı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken iki ayının kavgası sosyal medyada viral oldu.
Kavgayı neyin tetiklediği bilinmemekle birlikte şiddetli kavgayı kayda almayı başaran McGillivray nadir görülebilecek bir olaya şahit oldu.
Görüntülerde, yolun ortasında başlayan kavga iki ayının birbirine saldırması ve boğuşmasının ardından ayıların yol kenarına düşmesiyle son buluyor.
Kaynak: İHA
Etiketler: Kanada boz ayı boz ayı kavgası