Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Kanada'da gösteri uçağı düştü
[Fotoğraf: Reuters]
Kanada Hava Kuvvetleri’nin askeri akrobasi ekibi Snowbirds’e ait gösteri uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.
Kamloops şehrinde meydana gelen kazada, uçağın gösteri uçuşu için havalandıktan kısa süre sonra düştüğü açıklandı.
Kanada Silahlı Kuvvetleri, yaşanan kazada bir pilotun öldüğünü bir pilotun da ciddi şekilde yaralandığını duyurdu.
Etiketler: Kanada gösteri uçağıSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 05:21
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