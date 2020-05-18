Kamloops şehrinde meydana gelen kazada, uçağın gösteri uçuşu için havalandıktan kısa süre sonra düştüğü açıklandı.

Kanada Silahlı Kuvvetleri, yaşanan kazada bir pilotun öldüğünü bir pilotun da ciddi şekilde yaralandığını duyurdu.