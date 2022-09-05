Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 02:46Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kanada'da bıçaklı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kanada'da 2 yerleşim yerinde düzenlenen bıçaklı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Saldırılar Saskatchewan bölgesinde bulunan 2 yerleşim yerinde 13 noktada düzenlendi. 2 şüphelinin arandığı bildirildi.
Polis, kurbanlardan bazılarının özellikle hedef alındığını, diğerlerine ise rastgele saldırıldığını düşünüyor.
Saldırıların neden düzenlendiğini henüz bilinmiyor.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yetkililer bölge halkına araçlarına otostopçu almamaları, güvenli yerlerden ayrılmamaları çağrısı yaptı.
Etiketler: Kanada
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