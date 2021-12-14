Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanada'da balina ve yunusları eğlence amaçlı kullanma suçlaması
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Kanada'nın güney Ontorio bölgesindeki Marineland hayvanat bahçesi, balina ve yunusları eğlence amacıyla kullanmakla suçlandı.
Niagara bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, parkın gösterilerde deniz memelilerini kullanması konusunda ekimde soruşturma başlatıldığı söylendi.
Açıklamada, "Soruşturma sırasında yunus ve balinaların ağustos boyunca izinsiz şekilde eğlence amaçlı kullanıldığı tespit edildi" ifadesine yer verildi.
Marineland'in tutsak bir deniz memelisini eğlence amacıyla izinsiz kullanma suçuyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.
Yetkililer iddiayı yalanladı
Marineland yetkilileri, iddiaları yalanlarken, yunus ve balinaların uzmanlar tarafından hazırlanan eğitim sunumunun parçası olduğunu söyledi.
Kanada'da 2019'da kabul edilen esaret karşıtı yasanın parçası olarak, balina ve yunusların gösterilerde kullanılması yasalara aykırı.
Son Haberler
- 12:51
- 12:53
- 13:00
- 12:45
- 12:54
Sıradaki Haber
California’da artan COVID-19 vakaları sonrası maske zorunluluğu geri getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz