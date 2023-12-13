Puslu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.12.2023 11:01

Kanada, Ukrayna'dan ilhak edilen bölgelerdeki seçimlerde aday olan 30 Rus'a yaptırım uygulayacak

Kanada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna'ya ait bazı bölgelerde eylülde yapılan seçimlerde aday olan 30 Rus vatandaşına karşı yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Kanada, Ukrayna'dan ilhak edilen bölgelerdeki seçimlerde aday olan 30 Rus'a yaptırım uygulayacak

Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımların Rusya'ya yönelik Özel Ekonomik Önlemler Düzenlemelerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Joly, Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerdeki seçimlerde adaylığını açıklayan kişilerin de aralarında olduğu 30 Rus vatandaşına yaptırım uygulanmasına karar verildiğini ifade ederek 10 Eylül'de yapılan söz konusu seçimlerin Ukrayna'nın bağımsızlığının, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu vurguladı.

Yasa dışı ilhak edilen bölgelerdeki adaylıkların Rusya'nın işgalini meşrulaştırmayı amaçladığının altını çizen Joly, Kanada'nın uluslararası ortaklarıyla Ukrayna'nın halkını ve egemenliğini savunmasını destekleyeceğini yineledi.

Rusya, 10 Eylül'de Ukrayna'dan ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yöneticilerinin belirlendiği seçimler yapmıştı.

Öte yandan, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna topraklarında Mart 2024'te "başkanlık seçimleri" düzenlemeyi planladığı da iddia ediliyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 9 Aralık'taki açıklamasında, uluslararası toplumu, Ukrayna topraklarında gelecek yıl mart ayında yapılması planlanan "başkanlık seçimlerini" düzenleme niyetini şiddetle kınamaya çağırdı.

ETİKETLER
Kanada Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Kırgızistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
Kendisini tehdit eden hastayla çocuklara çikolata alması şartıyla uzlaştı
12:37
Dünya 'Gazze'de katliam dursun' dedi, 10 ülke saldırıların devamını istedi
12:25
Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
12:19
İspanyol yönetmen Fernandez: İspanya'da Müslümanlar olmasa bugün Avrupa farklı olabilirdi
12:16
Cumhur İttifakı yerelde iş birliği heyeti son toplantısını yapacak
12:13
Mücbir sebep hali uzatılan yerlerde yapılandırma süresi belirlendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza
FOTO FOKUS
BM'den Gazze için acil ateşkes çağrısı
BM'den Gazze için acil ateşkes çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ