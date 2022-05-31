Yasa, mevcut tabanca ruhsatlarının birden bire iptal edilmesini öngörmese de, satın almayı yasa dışı hale getirecek.

Trudeau'nun yasa teklifi, ABD'nin Texas eyaletindeki bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişinin hayatını kaybetmesinden günler sonra geldi.

Pazartesi günü Kanada Parlamentosu'na sunulan teklife göre, ülkenin herhangi bir yerinde tabanca almak, satmak ve tabancayı devretmek yasaklanacak.

Trudeau, "Spor amaçlı ya da avcılık faaliyeti dışında, Kanada'daki bir kişinin günlük yaşamında silah sahibi olması için hiçbir neden yok" dedi.

Kanada Başbakanı, silahlı şiddetin yaygınlaşmasına karşı adım atma görevinin kendilerinde olduğunu da ekledi.

Gündeme gelen yasa teklifi, hükümetin bireysel silahlanmaya karşı şimdiye kadar attığı en sert adım olarak değerlendiriliyor.

Yasa, tüfek şarjörlerinin de tek seferde en çok beş mermi alacak şekilde yeniden yapılandırılmasını içeriyor.

Ev içi şiddet kaydı bulunanların silah ruhsatları da yasayla birlikte ellerinden alınacak.

Karar ABD'deki kanlı saldırının ardından alındı

Bireysel silahlanma tüm dünyada ve özel olarak da ABD'de önde gelen gündemler arasında.

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Texas eyaletinde bir saldırganın ilkokula silahlı saldırı düzenlemesiyle 19'u çocuk 21 kişi ölmüştü.

ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırılarından biri olan olay, ülkede infial yarattı. Olaydan sonra çeşitli ülkelerde bireysel silahlanma konusu yeniden siyasetin gündemine taşındı.