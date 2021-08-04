Kanada’da British Columbia adı değiştirmeli mi tartışması yapılıyor.

Bazı kesimler British Columbia'nın adının sömürge geçmişinden başka bir şeyi yansıtacak şekilde değiştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Adını Kolombiya ve ABD'deki Columbia Bölgesi gibi ünlü kaşif Kristof Kolomb'dan esinlenerek alan Britanya Kolumbiyası için yeni isim zamanının geldiği belirtiliyor.

Kwantlen First Nation ve Nooksack Tribe'dan bir yazar ve danışman olan Robert Jago, Amerika'nın sömürgeleştirilmesinin başlangıcıyla ilişkilendirilen İtalyan kaşifle herhangi bir ilişkinin sorunlu olduğunu söylüyor.

Jago, " Kristof Kolomb'un zamanında bile inanılmaz derecede bir soykırımcı olarak görülüyordu. Bu kişinin adını kullanmak bizim günümüzde bu devirde yapacağımız bir şey değil" dedi.

Yeni isim tartışma konusu

Bölgede 34 yerli dili ve 60 lehçe daha var. Bu dillerden birinden bir kelime seçip bölgeye isim vermek zor görünüyor.

Bir kesim yerlileri temsil eden bir dil olan Chinook jargonunda yeni bir isim bulmanın iyi bir fikir olduğunu savunuyor.