ABD'de siyahi George Floyd'un polis müdahalesi sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü.

Başkent Washington'a kadar sıçrayan eylemlere kolluk kuvvetleri müdahalede bulunuyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlendiği bir basın toplantısında, ABD'deki durumla ilgili kendisine yöneltilen soruya 21 saniye bekleyerek yanıt verdi.

Trudeau, sessizliğin ardından, "ABD'de neler olup bittiğini korku ve şaşkınlıkla izliyoruz." ifadesini kullandı.

[Kanada Başbakanı Justin Trudeau | Fotoğraf: Reuters]

Söz konusu görüntü sosyal medya binlerce kişi tarafından paylaşıldı.