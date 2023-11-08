Kanada, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndaki yükümlülüklerini askıya aldı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Joly, ülkesinin "Rusya'nın, AKKA'dan çekilmesini kınayan NATO müttefiklerini desteklediğini" bildirdi.

Joly, Rusya'nın AKKA'dan çekilmesinin "antlaşmanın temelini aşındırdığı ve Avrupa güvenlik yapısında kabul edilemez bir dengesizlik yarattığını" belirtti.

Kanada'nın uluslararası hukuka uygun olarak, 7 Şubat 2024'ten itibaren Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini askıya aldığını vurgulayan Joly, "Rusya'nın 2007'de AKKA'yı yasal gerekçeler olmaksızın askıya aldığına ve antlaşmaya taraf olan Ukrayna'ya karşı yasa dışı ve haksız saldırganlığıyla antlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini de hiçe saydığına" dikkati çekti.

Joly, Rusya'nın AKKA'dan çekilmesini, "Avrupa-Atlantik güvenliğini ve kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalama çabalarının bir başka örneği" olarak nitelendirerek, "Kanada, etkili konvansiyonel silah kontrolüne, Avrupa-Atlantik güvenliğini sağlamaya, güven ve güvenlik artırıcı önlemleri sürdürmek için müttefikler ve ortaklarla birlikte çalışmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da dün AKKA kapsamındaki yükümlülüklerini askıya aldığını duyurmuştu.

Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris'te imzalanmıştı. Rusya, 2015'te AKKA'daki katılımını durdurma kararı almıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKKA'nın feshedilmesine yönelik süreci mayısta başlatmıştı.

Rusya dün, 1990'da imzalanan AKKA'dan resmen çekilmişti.