Dünya
Kamerun'da toprak kayması: 20 ölü29 Ekim 2019 Salı 15:28 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 15:31
Kamerun'un Kuzey Batı bölgesindeki Bafoussam kentinde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, şiddetli yağışlar sonucu dün gece Bafoussam'da büyük bir heyelan yaşandı.
Kuzey Batı bölgesi yöneticisi Awa Fonka Augustine, 11 evin toprak altında kaldığı heyelanda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini belirtti.
Bölge emniyet yetkilileri, itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini, hala enkaz altında bulunanlar olduğunu aktardı.
Kaynak: AA
Etiketler: heyelan toprak kayması kamerun bafoussam