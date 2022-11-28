Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamerun'da heyelan: En az 11 ölü
[Fotograf: Reuters]
Kamerun’un başkenti Yaounde’de meydana gelen toprak kayması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
Bölge Valisi Naseri Paul Bea, ulusal televizyon kanalı CRTV'de yaptığı açıklamada, Yaounde’nin Damas bölgesinde cenaze töreni yapıldığı sırada heyelan meydana geldiğini duyurdu.
Toprak kaymasında en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Bea, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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