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Dünya
AA 13.07.2023 00:09

Kamerun'da bütün COVID-19 önlemleri kaldırıldı

Kamerun'da COVID-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığı ve virüse karşı alınan tüm önlemlerin kaldırıldığı açıklandı.

Kamerun'da bütün COVID-19 önlemleri kaldırıldı
[Fotograf: DHA]

Kamerun Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Mart 2020'den bu yana COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan bütün önlemlerin kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülke sınırlarında salgının tamamen kontrol altına alındığı ve yurt dışına seyahat edecek Kamerunluların gidecekleri ülkenin şartlarına dikkat etmeleri gerektiği kaydedildi.

Kamerun'da, Mart 2020'den bu yana ülkeye girişlerde aşı kartı ve hızlı COVID-19 testi zorunluydu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ülkede Mart 2020'den bu yana 1224 bin 834 COVID-19 vakası tespit edilirken, salgın nedeniyle 1970 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 26 milyon nüfuslu ülkede 1 milyon 751 bin 774 doz COVID-19 aşısı uygulandı.

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