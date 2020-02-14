Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ülkenin güneyindeki Sihanoukville Limanı'na demirleyen, bin 455 yolcu ve 802 mürettebatı taşıyan Holland America Line şirketine ait "Westerdam" adlı gemiden inen yolcuları çiçeklerle karşıladı.

Hun Sen, rıhtımda yaptığı açıklamada, "Kamboçya, dünyanın ve bölgemizin karşılaştığı sorunları çözmek için her zaman uluslararası toplumla hareket etmektedir." dedi.

[Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ''Westerdam''ın yolcularını karşıladı. 14 Şubat 2020 | Fotoğraf: Reuters]

İnsani nedenleri gözeterek hareket ettiğine dikkati çeken Hun Sen, yolcuların kendi ülkelerine dönmelerine izin vermek istediğini söyledi.

Kovid-19 salgını endişesiyle iki haftadır mahsur kaldıkları gemiden inen yolculardan, Hun Sen'in çiçek verdiği Avustralyalı Anna Marie Melon, "Burada olmak ne güzel. Başbakan Hun Sen'e çok teşekkür ederim. Harika bir kalbi var." ifadesini kullandı.

Guam'dan geri çevrilmişti

1 Şubat'ta Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nden yola çıkan gemi, daha önce Japonya, Filipinler, Tayland'ın yanı sıra Tayvan ve ABD'nin Pasifik toprağı Guam'dan geri çevrilmişti.

Holland America Line şirketi, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, dün yerel saatle 07.00 sularında Kamboçya sahiline ulaştıklarını ve geminin birkaç gün boyunca burada kalacağını duyurmuştu.

Açıklamada, gemideki tüm yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu ve karaya çıkmalarına izin verileceği, bunun için Kamboçya makamlarından gerekli izinlerin alındığı kaydedilmişti.