Patlama, Siem Reap şehrinde bir yakıt istasyonunda meydana geldi.
2 tonluk LPG yakıtının depoya aktarılması sırasında bir anda alev alan tanker büyük bir gürültüyle patladı.
Patlamada 1'i polis 2'si ABD ve İngiliz vatandaşı turist olmak üzere 13 kişi yaralandı.
Yaralananlardan 7’sinin durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığını bildirildi.
Patlamanın etkisiyle istasyonun önünde park halinde duran 2 motor zarar görürken, yanında bulunan markette de hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA