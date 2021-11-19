Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 03:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamala Harris'in İletişim Direktörü istifa ediyor
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in İletişim Direktörü Ashley Etienne'nin gelecek ay görevinden ayrılacağı açıklandı.
CNN'in yayımladığı ve Harris'in Joe Biden yönetiminde "işlevsiz" kaldığı iddialarının ardından, Başkan Yardımcılığı ofisinde gelişme yaşandı.
Amerikan basınına konuşan ve adını vermek istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Harris'in İletişim Direktörü Etienne'nin aralık ayında görevinden istifa edeceğini belirtti.
Öte yandan Harris, 18 Kasım Perşembe sabahı CNN canlı yayınına katılmış ve hakkındaki iddiaları reddetmişti.
CNN, 14 Kasım Pazar günü yayımladığı makalesinde Harris'in Biden yönetiminde "işlevsiz" kaldığını, hatta kenara itildiğini iddia etmişti.
Etiketler: ABD Kamala Harris
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