Afganistan Cumnurbaşkanı Eşref Gani, eski bakanlar tarafından, Taliban güçleri 15 Ağustos Pazar günü Kabil'e girerken ülkeyi aniden terk ettiği için sert bir şekilde eleştirildi.

Yüklü miktarda para götürdüğü haberlerini yalanladı

Gani, Facebook hesabından bir video yayınladı. Ülkeden kan dökülmesini ve büyük bir felaketi engellemek için ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Gani hakkındaki iddialara da cevap verdi, başkanlık sarayından ayrılırken yanında büyük miktarda para aldığı yönündeki haberleri yalanladı.

